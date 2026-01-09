Diyanet'te Koordinasyon Vurgusu - Son Dakika
09.01.2026 16:45
Başkan Arpaguş, Ankara'daki stratejinin Anadolu'da pratiğe dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, " Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir. Bu uyumu sağlamak, birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı, Başkan Arpaguş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Arpaguş, "Yüce Rabbimiz, Şura Suresi'nde müminlerin vasıflarını sayarken; 'Onların işleri, aralarında istişare iledir' buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz ise ashabıyla daima meşveret etmiş; 'İstişare eden pişman olmaz' buyurarak bizlere nebevi bir yönetim ilkesi bırakmıştır. Bu sebeple, bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, sadece bürokratik bir prosedür değil, sünnet-i seniyyeye uygun bir sorumluluk bilincinin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir"

Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda karşılaşılan sorunların cesaretle, samimiyetle ve şeffaflıkla masaya yatırılacağına dikkati çeken Arpaguş, "Merkez birimlerimizde, üretilen enerjinin, teşkilatımızın en uçtaki kılcal damarlarına kadar ulaşması önem arz etmektedir. Merkezde oluşan yoğun bilgi birikiminin ve vizyonun, taşrada görev yapan mihrap gönüllüsü hocalarımıza, Kur'an kursu öğreticilerimize aynı heyecanla aktarılması hayati önem taşımaktadır. Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir. Bu uyumu sağlamak, birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"Niyetimiz halis olduğu müddetçe, Rabbimizin yardımı bizimle olacaktır"

Başkan Arpaguş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Köklü mazisi ve güçlü gelecek perspektifiyle Diyanet İşleri Başkanlığı, bu milletin manevi sigortasıdır. Bu sigortanın sağlam kalması, güçlü bir kurum kültürüne sahip olmamıza bağlıdır. Sadece 'ne kadar çok faaliyet yaptığımızı' anlatmakla yetinmeyelim. 'Daha iyisini nasıl yaparız?', 'Etki gücümüzü nasıl artırırız?', 'Kalplere daha tesirli nasıl dokunuruz?' sorularının cevabını arayalım. Kendimizi, imkanlarımızı, eksiklerimizi samimiyetle sorgulayalım. Eleştiriye açık olalım, istişareye kıymet verelim. İnanıyorum ki; niyetimiz halis, gayretimiz kavi olduğu müddetçe, Rabbimizin yardımı bizimle olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
