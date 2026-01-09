Diyanet'ten İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyanet'ten İstişare Toplantısı

09.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet Başkanı Arpaguş, merkezi ve yerel uyumun önemine vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Ankara'daki strateji, Anadolu'daki pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir. Bu uyumu sağlamak, birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlığın Merkez Birimleri İstişare Toplantısı, Arpaguş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Arpaguş, Allah'ın Şura Suresi'nde müminlerin vasıflarını sayarken "Onların işleri, aralarında istişare iledir." diye buyurduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'in de "İstişare eden pişman olmaz." sözüne atıfta bulundu.

Arpaguş, bu sebeple bu toplantının, sadece bürokratik bir prosedür değil sünnet-i seniyyeye uygun sorumluluk bilincinin tezahürü olduğunu ifade etti.

Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda karşılaşılan sorunların cesaret, samimiyet ve şeffaflıkla masaya yatırılacağını belirten Arpaguş, "Merkez birimlerimizde üretilen enerjinin, teşkilatımızın en uçtaki kılcal damarlarına kadar ulaşması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim derdimiz 'imaj' değil 'temsil'dir"

Merkezde oluşan yoğun bilgi birikiminin ve vizyonun, taşrada görev yapan mihrap gönüllüsü hocalara, Kur'an kursu öğreticilerine aynı heyecanla aktarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Arpaguş, "Ankara'daki strateji, Anadolu'daki pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir. Bu uyumu sağlamak, birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığın toplumun her kesimi tarafından dikkatle takip edildiğini belirten Arpaguş, şöyle devam etti:

"Bizim derdimiz 'imaj' değil 'temsil'dir. Bizim gayemiz 'reklam' değil 'tebliğ'dir. Elbette sunduğumuz hakikatlerin 'zarfı' da 'mazrufu' kadar önemlidir. Bizim ambalajımız, bizim sunum tepsimiz, sözlerimizdir, halimizdir, tavrımızdır. Kamuoyu ile paylaşılacak her türlü verinin, her mesajın, kurumun 'dil birliğine' uygun olması, stratejik iletişim zemininde inşa edilmesi şarttır. Her kafadan bir sesin çıktığı değil tek yürek, tek ses olan, mesajı net, duruşu sağlam bir kurumsal kimlik sergilemeliyiz."

"Toplantımız, aslında kurumsal bir 'check-up', bir 'iç muhasebe' yeridir"

Arpaguş, kurumları canlı birer organizmaya benzeterek,"Nasıl ki insan bedeninde bir organ hastalandığında bütün vücut bundan etkilenirse teşkilatımızda da bir birimin aksaması, tüm bünyeyi zafiyete uğratır. Bu sebeple, Merkez Birim Amirleri İstişare Toplantımız, aslında kurumsal bir 'check-up', bir 'iç muhasebe' yeridir. Burada birbirimizin açığını aramak için değil birbirimizin eksiğini tamamlamak için varız. 'Ben' değil 'biz' diyebildiğimiz sürece bereket bizimle olacaktır." yorumunu yaptı.

Arpaguş, takva, samimiyet ve kardeşliğin, sadece vaazların konusu değil insan hayatının merkezinde, ilişkilerin ise özünde olması gerektiğini vurguladı.

Arpaguş, "Maalesef günümüzde makamlar, statüler, ünvanlar, bazen gözümüzü perdeleyebiliyor. Şunu asla unutmayalım: Makamlarımız geçici, kardeşliğimiz bakidir. Statülerimiz sadece sorumluluk alanımızı belirler, Allah katındaki değerimizi ise takvamız belirler." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, milletin "manevi sigortası" olduğunu vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu sigortanın sağlam kalması, güçlü bir kurum kültürüne sahip olmamıza bağlıdır. Sadece ne kadar çok faaliyet yaptığımızı anlatmakla yetinmeyelim. 'Daha iyisini nasıl yaparız, etki gücümüzü nasıl artırırız, kalplere daha tesirli nasıl dokunuruz?' sorularının cevabını arayalım. Kendimizi, imkanlarımızı, eksiklerimizi samimiyetle sorgulayalım. Eleştiriye açık olalım, istişareye kıymet verelim. İnanıyorum ki niyetimiz halis, gayretimiz kavi olduğu müddetçe Rabb'imizin yardımı bizimle olacaktır."

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri katıldı.???????

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:40:22. #7.11#
SON DAKİKA: Diyanet'ten İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.