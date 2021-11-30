Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli suyu vatandaşlara ulaştırıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente sağlıklı içme suyu temin etme aşamasında yapılan klorlama işlemi sudan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle Barajından aldığı suyu hassas aşamalardan geçirdikten sonra sağlıklı ve kaliteli olarak vatandaşlara ulaştırıyor.

32 kilometre uzaklıkta yer alan Dicle Barajından pompalar vasıtasıyla merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılan 270 bin ton ham su, zararlı mikroorganizmaları yok etmek amacıyla klorlama işleminden geçiriliyor.

Arıtma çıkışında klor ölçüm cihazlarından geçen su, klor dozaj miktarını ayarladıktan sonra şehir şebekelerine sağlıklı ve kaliteli olarak aktarılıyor. Bu sayede içme suyundan oluşabilecek hastalıkların önüne geçiliyor.