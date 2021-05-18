Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, tarihi surlara Türk ve Filistin bayrakları asıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlara Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla tarihi surlardaki Dağkapı, Urfakapı, Çiftkapı, Küpeli Kapı ve Keçi Burcu'na Türk ve Filistin bayrağı astı.

Vatandaşlardan Bayram Gün AA muhabirine, İsrail'in Filistinlilere zulüm ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını kınadığını ifade eden Gün, İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdığını, masum çocukları öldürdüğünü aktardı.

Türk ve Filistin bayraklarını astığı için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Gün, şöyle konuştu:

"Birmik olunsa böyle saldırılar yapılmazdı. Filistin bayrağını görünce çok etkilendim. Her zaman Filistin ve mazlumların yanında olmamız lazım. Müslümanların birbirine destek çıkması lazım. Her zaman onların yanındayız. Herkesin bir olması gerekiyor."

Mehmet Ediz de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisini dile getirerek, "Devletimi, bayrağımı ve Müslümanları seviyorum. Allah muvaffak etsin. Türk ve Filistin bayraklarını öpüyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin astığı bayrakları görünce çok memnun oldum. Bütün Müslümanların birbirine destek vermesi lazım." dedi.

Emekli memur İzzettin Çelik ise, Türk ve Filistinlilerin kardeş olduğunu dile getirdi.

Bütün İslam aleminin bir olması dileğinde bulunan Çelik, "Tarihi surlarımızda bayrakları görünce çok sevindim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.