Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden annelere ziyaret - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan anneleri ziyaret etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, kadın sağlık çalışanları, şehit ve gazi ailesi, evlatları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri ile 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti.

17 ilçedeki 10 bin annenin Anneler Günü'nü kutlayan ekipler, annelerle sohbet etti.

Daire başkanı Handan Eker, şehit polis memuru Süleyman Sorkut'un ailesini ziyaret edip, çiçek verdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu'da telekonferans görüşmesiyle şehit annesinin Anneler Gününü tebrik etti.

Güzeloğlu ayrıca, Diyarbakır Anneleri ile de görüntülü telefon görüşmesi yapıp günlerini kutladı.