Ölümle sonuçlanan motosiklet kazasında kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atarak savruluyor - Son Dakika
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Ölümle sonuçlanan motosiklet kazasında kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atarak savruluyor

29.03.2023 14:04

Diyarbakır'da kavşaktan dönerken yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü merkez Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, kontrolsüz kavşağa hızlıca giren araç ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce takla atarak yola savruldu.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 2 kişi vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Yunus Tokay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ölümlü motosiklet kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atıyor
Ölümlü motosiklet kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atıyor
Ölümlü motosiklet kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atıyor
Kaynak: İHA
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümle sonuçlanan motosiklet kazasında kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atarak savruluyor - Son Dakika


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