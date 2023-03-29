Geçtiğimiz cumartesi günü merkez Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, kontrolsüz kavşağa hızlıca giren araç ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce takla atarak yola savruldu.
Ağır yaralanan 2 kişi vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Yunus Tokay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ölümle sonuçlanan motosiklet kazasında kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atarak savruluyor - Son Dakika