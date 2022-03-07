Diyarbakır'da 1500 kişiye istihdam sağlayacak 5 fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1500 kişiye istihdam sağlayacak 5 fabrikanın temeli atıldı

07.03.2022 11:14
Diyarbakır'da 1500 kişiye istihdam sağlayacak 5 fabrikanın temeli atıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 hazır giyim fabrikasının temeli törenle atıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 hazır giyim fabrikasının temeli törenle atıldı.

İlçede düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Bismil'de "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında 16 bin 500 metrekare kapalı alanı olan fabrikalar kurulacağını söyledi.

Karaloğlu, bu programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütüldüğünü ifade etti.

"Diyarbakır'ın Çermik, Ergani, Yenişehir ve Bismil ilçelerinde 57 milyon liralık bir projeyi eş zamanlı olarak yürütüyoruz." diyen Karaloğlu, bunun 32 milyon 500 bin liralık kısmının Bismil'deki 5 ayrı fabrikanın toplam bedeli olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, "Hedefimiz Diyarbakır'da doğan gençlerimize Diyarbakır'da iş imkanı oluşturmak. Diyarbakır'da doğan gençlerimiz iş aramak için doğdukları şehri terk etmek zorunda kalmasın. Kendi ilçelerinde, kendi şehirlerinde iş bulsunlar, AŞ bulsunlar, mutlu olsunlar istiyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız bu." dedi.

Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar ve milletvekillerine teşekkür eden Karaloğlu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Geçen sene Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır'a yönelik büyük bir gençlik ve spor protokolü imzaladıklarını anımsatan Karaloğlu, o protokol çerçevesinde sporla ilgili yatırımların devam ettiğini söyledi.

"Diyarbakır'daki gençlerimizin zamanlarını kaliteli geçirecek mekanları olsun ki onları birileri istismar etmesin. Diyarbakır'ın kuzularını, Dicle'nin kuzularını birileri istismar etmesin, onları yanlış yönlendirmesin diye çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz." ifadelerini kullanan Karaloğlu, bu doğrultuda çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Bismil- Batman kara yolu üzerindeki bir alanda OSB kurarak, özellikle Bismil'de üretilen tarımsal ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını istediklerini dile getiren Karaloğlu, "Temelini atacağımız fabrikaları da inşallah en kısa zamanda bitirip, burada açılışını da yaparız. İnşallah güz döneminde fabrikalarımızı, sanayicilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de fabrikaların hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra 1500 kişiye istihdam sağlayacak 5 hazır giyim fabrikasının temeli atıldı.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İstihdam, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 1500 kişiye istihdam sağlayacak 5 fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika


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