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Diyarbakır'da 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

17.05.2022 14:50
Diyarbakır'da 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Diyarbakır'da 17 ayrı suçtan toplamda 68 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır'da 17 ayrı suçtan toplamda 68 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar sırasında, 12 Mayıs'ta kimlik kontrolü yapılan bir şüphelinin ibraz etmiş olduğu kimliğin doğruluğundan şüphe edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünde detaylı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada 17 ayrı suçtan toplam 68 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin lira adli para cezası olan şüpheli A. B. (46) olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında yapılan adli işlemlerden sonra Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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