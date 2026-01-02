Diyarbakır'da Ahır Çöktü, 4 İnek Yaralandı - Son Dakika
Diyarbakır'da Ahır Çöktü, 4 İnek Yaralandı

02.01.2026 16:09
Kayapınar'da kar yükünden çöken ahırda 4 inek yaralandı, çökme anı kamerada kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ahırın çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırdaki 4 inek yaralanırken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sonrası üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 4 inek yaralandı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü, ahırdaki hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

