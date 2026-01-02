Diyarbakır\'da Ahır Çöktü, 4 İnek Yaralandı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ahırın çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırdaki 4 inek yaralanırken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sonrası üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 4 inek yaralandı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü, ahırdaki hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.
