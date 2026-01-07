Diyarbakır\'da Akrep Üretimi ve Bilimsel Destek

Diyarbakır'da kurduğu tesiste akrep üretimi yapan Abdullah Fidanten, Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne akademik çalışmalara kaynak olması için canlı ve ölü akrep desteği sunuyor.

İzlediği belgesellerden etkilenerek Lice ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi'nde 2024 yılında "kara akrep" üretim tesisi kuran, elde ettiği zehri ilaç sanayisinde kullanılmak üzere stoklayan ve ihracata hazırlanan Fidanten (36) bu üretim ile akademik çalışmalara da katkı sunmak için girişimde bulundu.

Fidanten, bu kapsamda incelenmesi ve bilimsel çalışmalara materyal olması için ilk etapta 6'sı canlı 18 akrebi DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'a teslim etti.

Akrep sağımı ve zehri konusunda da tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Fidanten, kozmetik ve ilaç sanayisinde çalışmak isteyen öğrencilere tesisinde staj imkanı da sağlayacak.

"Böyle stratejik bir ürünün bilimsel çalışmalarda kullanılması çok önemli"

Abdullah Fidanten, AA muhabirine, tesisinde yetiştirdiği 3 bin akrebin zehrini elde etmek için ayda bir sağım yaptığını söyledi.

Her 300 akrepten temin ettiği ve eksi 200 derecede muhafaza ettiği 1 gram zehri stokladığını anlatan Fidanten, bu zehri ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için ihraç etmeye hazırlandığını belirtti.

Fidanten, bu üretimi sayesinde Dicle Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışmalara katkı sunmaktan ve bilimsel projelerin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Akrep zehri dünyada gramı en pahalı ikinci stratejik ürün. Böyle stratejik bir ürünün bölgemizde de üretilmesi, gençlerin yapacağı bilimsel çalışmalarda kullanılması çok önemli. Akrep zehri şu anda dünyada birçok alanda kullanılıyor." dedi.

Bilimsel çalışmalar için desteğinin süreceğini ifade eden Fidanten, doğada akreple karşılaşıldığı zaman dokunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Akrepler bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak"

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar da yürütülen akademik çalışmalarda akrep konusunda eksiklik yaşadıklarını anlatarak, doğadan canlı akrep temininin zor ve sıkıntılı olduğunu belirtti.

Akreplerin ekosistemdeki yeri ve bilimsel olarak katkıları üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade eden Satar, "Abdullah Fidanten bize hem ölü hem de canlı akrep getirdi. Bunların sağımının nasıl yapıldığını ve zehrinin muhafazası konusunda nasıl bir yol izlediklerini anlattı. Böyle bir olayın olması çok önemli çünkü ileride öğrencilerimiz mezun olduğunda belki bu zehri üretmeye başlayacak." diye konuştu.

Satar, hibe edilen akreplerin bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Akrep zehri daha çok kozmetik sanayisi ve antikanser ilaçlarında kullanılıyor. Çoğu da yurt dışından geliyor. Burada eczacılık gibi diğer dalları da işin içerisine katarak üretebilmemiz lazım. Nasıl savunma sanayisinde ileriye gidildiyse ilaç sanayisinde de ileri gitmemiz, dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Fidanten'e destekleri için teşekkür eden Satar, hem tesisin hem de yapılacak çalışmaların ülke ekonomisine katma değer sağlayacağını sözlerine ekledi.

"Mezun olunca akrepler üzerine yoğunlaşmak istiyorum"

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde okuyan öğrencilerden Serdar Şahin, omurgasız hayvanlar dersinde akrepleri teorik olarak incelediklerini anlatarak, üniversiteye sağlanan bu destek ile akrepleri yakından da görebildiklerini söyledi.

Şahin, "Özellikle 'kara akrep' Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun görülüyormuş. Kozmetik ve birçok alanda akrep zehri kullanılıyormuş, yeni öğrendim. Her sağımda ne kadar zehir ele edildiğini öğrendik. Uygulamalı olduğu için bilgiler daha da yer edindi. Akrebi normalde görsem tedirgin olurdum, yakından görünce ilgim arttı. Mezun olunca akrepler üzerine yoğunlaşmak istiyorum." dedi.

Esma Birtane de üniversiteye sunulan hibe desteği sayesinde ilk defa canlı akrep gördüğünü anlatarak, hem canlı hem de ölü akrepler üzerinde uygulamalı ders de yaptıklarını belirtti. Birtane, şunları söyledi:

"Normalde akreplere yaklaşmam ama Abdullah Fidanten eline alıp bize gösterince korkum geçti. Mikroskopta da inceledim, akrep sağımına şahitlik ettim. Akrep zehrinin birçok alanda kullanıldığını öğrendim. Gelecekte yüksek lisans ve doktora çalışmamda akrepleri çalışmayı çok isterim. Abdullah Fidanten'in Lice'deki laboratuvarını da görmeyi çok isterim."