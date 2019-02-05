Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Altın Yazmalı İncil Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Altın Yazmalı İncil Ele Geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yapraklı, tarihi değeri olan İncil ele geçirildi.

Diyarbakır'da Altın Yazmalı İncil Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda,  altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yapraklı, tarihi değeri olan  İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli ise gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 3 şüphelinin, elinde bulundurdukları, 1200 yıllık deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine operasyon başlattı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla 4 Şubat Pazartesi günü Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

Operasyon anı

Şüphelilerin gözaltına alınması

Ele geçirilen İncil

İncil'den detay görüntü

Genel ve detay görüntüler

-Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:58 Kaynak: DHA

Jandarma, Diyarbakır, İncil, Güncel
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