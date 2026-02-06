Diyarbakır'da 'Asrın Felaketi' Sergisi - Son Dakika
Diyarbakır'da 'Asrın Felaketi' Sergisi

06.02.2026 13:17
Diyarbakır'da deprem felaketinin 3. yılı dolayısıyla afiş sergisi açıldı, kayıplar anıldı.

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla "6 Şubat: Asrın Felaketi" konulu afiş sergisi açıldı.

Bağcılar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki grafik ve fotoğraf alanında eğitim veren öğretmenler ile 12. sınıf öğrencileri tarafından "6 Şubat: Asrın Felaketi" konulu afişler hazırlandı.

Yaşanan felaketi hatırlatmak, kayıpları anmak ve gelecekte alınması gereken önlemler konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanan, 16 dijital ve 8 el çizimi olmak üzere 24 afişin yer aldığı sergi İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının giriş katında izlenime sunuldu.

Aynı alanda Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin Hatay, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki enkaz alanları ile çadır kentlerde yürüttüğü çalışmaları belgeleyen fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yatırım Daire Başkanı Abdullah Yurdabakan da sergiyi ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşanan acıların unutulmaması amacıyla hazırlanan serginin önemine işaret etti.

Sergideki her bir afişin dikkat çekici olduğunu ifade eden Sadoğlu, "Sergide ayrıca MEB AKUB tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışmalar da yer alıyor. O süreçte görev alan ve büyük bir fedakarlıkla çalışan MEB AKUB ekibimize teşekkür ediyorum. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu tür felaketlerden çıkarılacak dersler bulunuyor. Bu dersleri hem toplumsal hem de bireysel olarak aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Bu tür sergilerin de bu duyguları canlı tutmamıza vesile olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Deprem, Kültür, Güncel, Son Dakika

