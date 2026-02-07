Diyarbakır'da Baraj Tahliyeleri İçin Uyarı - Son Dakika
Diyarbakır'da Baraj Tahliyeleri İçin Uyarı

07.02.2026 17:06
Diyarbakır Valiliği, yoğun yağışlar nedeniyle barajlarda kontrollü su tahliyeleri yapılabileceğini açıkladı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki barajlarda, yoğun yağışlara bağlı olarak kontrollü su tahliyeleri yapılabileceğini belirterek, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerindeki vatandaşları can ve mal kaybına karşı uyardı.

Diyarbakır Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı paylaşarak baraj tahliyelerine ilişkin uyarıda bulundu. Bölgede baraj havzalarına düşen yağış miktarının artmasına bağlı olarak barajlara gelen akımların yükseldiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illeri sınırları içerisindeki, DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan barajlar; işletme programları çerçevesinde işletilmektedir."

Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlara gelen yüksek akımlar meydana gelebilmekte; bu durumlarda zaruri hallerde kontrollü tahliye (su bırakma) işlemleri yapılabilmektedir.

"Vatandaşlara can ve mal güvenliği uyarısı"

Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla;

Nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin, yapılan/yapılacak duyuruları dikkate alması,

Nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (tarım arazisi, bağ-bahçe, geçici barınak vb.) tedbir alınması,

Nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, ilgili işletme esas ve usullerine uygun şekilde faaliyet yürütmesi,

Tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın; olası olumsuzlukların yaşanmaması için resmi kurum duyurularını takip etmeleri ve yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA

