Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

27 dakika önce

Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybettiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, ağır yaralanan M.

Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, ağır yaralanan M.Ö, hastanede yapılan ameliyatın ardından tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan M.P. ile kahvede çalışan M.Ö. arasında sabah saatlerinde içilen çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda M.P. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis çevrede delil çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Diyarbakır, Polis, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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