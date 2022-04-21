Diyarbakır'da çıkan yangında 76 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da çıkan yangında 76 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu

21.04.2022 12:35
Diyarbakır'da çıkan yangında 76 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ahırda çıkan yangın, 72 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ahırda çıkan yangın, 72 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesinin Kom Küme Evleri mevkisinde 66 yaşındaki Seyfettin Zengin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ahırda bulunan 72 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Zengin, evinin yakınlarındaki ahırda çıkan yangına komşularının haber vermesi üzerine müdahale ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yangında, 72 keçim ve 4 ineğim telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Gerekli tutanaklar tutuldu. Ahırda bulunan hayvanlarımın tamamı yandı. Hiçbirini kurtaramadık. 7 çocuğum var. Bu hayvanlar sayesinde geçimimi sağlıyordum. Büyük bir sıkıntı içerisine girdim. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyorum."

Diyarbakır'da çıkan yangında 76 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu

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Diyarbakır, Hisarcık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çıkan yangında 76 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çıkan yangında 76 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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