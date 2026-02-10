Diyarbakır'da Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Deprem Davası Devam Ediyor

10.02.2026 13:44
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan apartman nedeniyle 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 1'i müteahhit 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi Hüseyin B, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç, binanın statik proje müellifi Cihan U. ve bina fenni mesulü Ekrem B. katılmazken, bazı mağdur ve sanık avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Nasir Ç'nin avukatı, müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararının kaldırılmasını talep etti.

Mağdur avukatı ise yurt dışına çıkan bazı şüphelilerin bir daha dönmediğini ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek, söz konusu talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık avukatının talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

