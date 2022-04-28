Diyarbakır'da "Doğu'nun Üç Yıldızı" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Doğu'nun Üç Yıldızı" paneli düzenlendi

28.04.2022 17:06
Diyarbakır'da "Doğu'nun Üç Yıldızı" paneli düzenlendi

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Doğu'nun Kanatları" programı kapsamında "Doğu'nun Üç Yıldızı" paneli düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Doğu'nun Kanatları" programı kapsamında "Doğu'nun Üç Yıldızı" paneli düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Doğu'nun Kanatları" programı başladı.

İki gün sürecek program kapsamında Türk Tarih Kurumu ve DÜ iş birliğiyle 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde Feqiye Teyran, Molla Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'nin ilham aldıkları kaynaklar, eserleri ve etkilerinin alanında uzman akademisyenler ve tarihçilerce değerlendirileceği "Doğu'nun Üç Yıldızı" paneli yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde kentte tarih ve kültür alanında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Diyarbakır Surları'nın önemine değinen Demircan, restorasyon çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Demircan, "Somut mirasımızı bir yandan korumaya devam ederken somut olmayan mirasımız da var. Dilimiz, edebiyatımız, yememiz, içmemiz, yaşam tarzımız. O yaşam tarzımızı korumak, gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya ilmimizi, irfanımızı, yaşam tarzımızı anlatmak gayreti de vazifelerimizden." dedi.

Vali Karaloğlu'nun çağrısıyla 3 değerli şahsiyeti tanıtmak için proje geliştirdiklerine işaret eden Demircan, kentte bu yılki kültür sanat sezonuna Anadolu'nun en önemli şahsiyetlerinden Feqiye Teyran isminin verildiğini anımsattı.

Demircan, "Feqiye Teyran, Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'yi de bir araya getiren bir etkinliğe hep birlikte adım atmış olalım. Bu süreçte TRT Feqiye Teyran ve Ahmed-i Cezeri'nin yaşam hikayelerini konu alan film çekti. TRT'yi alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu da bu önemli 3 ismi buluşturan çalışmaların kentte yapılmasının önemine işaret etti.

Karaloğlu, "Bilimsel çalışmalar, oradan çıkacak tebliğleri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak hem Türkçe hem Kürtçe basımını yapmış olacağız. Tarihe bir kayıt düşmüş olacağız. Ben bu önemli faaliyeti, 'Doğu'nun Kanatları' programını Diyarbakır'da icra etme kararı alan başta Kültür ve Turizm Bakanımıza ve değerli Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un da birer konuşma yaptığı programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da katıldı.

Üç oturumda gerçekleştirilecek panelde sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılacak.

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Diyarbakır'da Kurşunlu Camisi Meydanında vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi Diyarbakır'da Kurşunlu Camisi Meydanında vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi 'Doğu'nun Kanatları' programı farklı etkinlikleri Diyarbakırlılarla buluşturacak 'Doğu'nun Kanatları' programı farklı etkinlikleri Diyarbakırlılarla buluşturacak

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Feqiye Teyran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Doğu'nun Üç Yıldızı' paneli düzenlendi - Son Dakika


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