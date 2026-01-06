Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu

06.01.2026 08:22
Sıfır faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 17 şüpheli, Diyarbakır merkezli operasyonda yakalandı.

(DİYARBAKIR) - Sosyal medyada "sıfır faizli kredi vaadiyle oluşturdukları oltamala sitelerine" yönlendirdikleri sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 lira olduğu belirlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay yürüttükleri çalışmayla, sosyal medya platformlarından  "sıfır faizli kredi adı altında ilanlar vererek vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine" yönlendirerek internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak para transferi yapan şüphelileri tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı ve "Sanal Kıskaç" adı verilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin lira para tespit edildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 10'u Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Bir şüphelinin ise sorgu işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

