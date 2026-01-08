Diyarbakır'da Donmuş Göl Üzerinde Balık Avı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Donmuş Göl Üzerinde Balık Avı

08.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kar yağışıyla kısmen donan baraj gölünde balıkçılar av mesaisine devam ediyor.

Diyarbakır'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Devegeçidi Baraj Gölü'nde balıkçılar av mesaisi yapıyor.

İnsanlardan göçmen kuşlara, balık türlerinden kaplumbağalara kadar canlılar için hayat kaynağı olan baraj gölünde, yazın kavurucu sıcaklar ve küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesi düştü.

Su seviyesi azalan baraj gölü, kentte etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Kırsalda yaşayan ve "kelek" adını verdikleri sal üzerinde avlanan balıkçılar, yüzeyi kısmen donan baraj gölünde avcılığı sürdürüyor.

Keleklerini buzların arasından çıkaran balıkçılar, buz tutmayan bölümden göle açılarak ağ atıyor.

Göl, yılın bu dönemi, kıyısında avlanmak için gelen balıkçıl kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Baraj gölünün çevresindeki doğada, kızıl tilki gibi yaban hayvanları da av mesaisini sürdürüyor.

Kelek üzerinde balık tutan balıkçılar, göl kenarında avlanan balıkçıl kuşlar ve kızıl tilkinin beyaz örtü altında tarla faresini yakalama telaşı ise dronla görüntülendi.

"Kar yağdığında balık çıkıyor"

Kırsal Avcısuyu Mahallesi'nde balıkçılık yapanlardan Cihan Akyüz, AA muhabirine, Diyarbakır'da yıllardır bu kadar kar yağmadığını söyledi.

Kardan dolayı baraj gölüne traktörle geldiklerini belirten Akyüz, "Kuraklık olduğunda balık az çıkıyor ama su çok olunca balık da çok oluyor. Kar yağdığında da balık çıkıyor. Kar olmayınca işimiz zor. Bizim için kar ve yağmur yağdığında iyi oluyor. Baraj gölü eskiden daha çok buz tutuyordu fakat son yıllarda buzlanma olmuyordu. Buz olduğunda işimiz zor. Torlarımız buzun altında kalıyor ve her gün gelemiyoruz." dedi.

Ramazan Barsan da balık tutmak için göle geldiğini ancak keleğini buz tutan gölden çıkaramadığını ifade etti.

Barsan, "En son 2000'li yılların başında böyle bir kar yağmıştı. O zamandan beri havalar da bu kadar soğumamıştı. Son yıllarda kuraklık var. Şu anda da baraj gölü sahasında çok az bir su var. Bu sene kar yağdı. Karların erimesiyle umudumuz baraj gölündeki suyun eski seviyesine yetişmesi. Göl uzun zamandır bu kadar buz tutmamıştı. Üzerine çıkabiliyorsunuz. Yaklaşık 5 santimetrelik buz tabakası var." diye konuştu.

Keleğini kurtarmak için buzu kırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan Barsan, "Balıklar da attığım ağ da buzun altında kaldı. Eve dönmek zorundayız. İnşallah yağmur yağar, buz erir de yeniden balığa geliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Diyarbakır, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Donmuş Göl Üzerinde Balık Avı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:33:07. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Donmuş Göl Üzerinde Balık Avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.