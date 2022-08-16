Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

16.08.2022 15:44
Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bir çekicinin yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik uygulama noktasında dün durdurulan çekicide dedektör köpekle yapılan aramada 35 parça halinde 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler Ö.Ç. ve U.Y.A. gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler aynı ilçede uyuşturucu ele geçirilen çekici ile bağlantılı olduğunu tespit ettikleri başka bir çekiciyi daha durdurdu.

Ekipler, şüpheli Y.Ç'yi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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