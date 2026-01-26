Diyarbakır'da Eylem İzni Yok

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformunun, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla Diyarbakır'da yapmak istediği nöbet eylemine polis, Valiliğin "eylem ve etkinlik yasağı" gerekçesiyle izin vermedi.

Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, bugün Dağkapı Meydanı'nda nöbet eylemi başlatmak üzere bir araya geldi.

Meydanda yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Diyarbakır Valiliği'nce kent genelinde 4 gün sürecek eylem ve etkinlik yasağını hatırlatarak, nöbet eylemine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Polis yetkilileri, DEM Partililerle yaptıkları müzakerelerin ardından nöbet eylemine izin verilmeyeceğini, sadece açıklama yapıp grubun dağılmasını istedi. Bunun üzerine Demokratik Kurumlar Platformu birleşenleri açıklama yapıp, meydandan olaysız dağıldı.

Platform adına açıklama yapan DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin, dünyanın gözü önünde günlerdir Kobani'de çocukların açlık ve soğukla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Dünyanın onurunu kurtaran Kobani şu anda dünyanın gözünü kapattığı bir yere dönüşmüş ve çocuklar göz göre göre soğukta donarak ölüyor. Bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Bu insanlık trajedisi nerede yaşanıyor? Dünyanın onurunu IŞİD barbarlarına karşı koruyanların yaşadığı Kobani'de yaşanıyor. Dünyanın şu anda kötülüğün etrafında kenetlendiği bir süreçte halkımızın vermiş olduğu bir mücadele var. Her ne kadar soğuk da olsa, açlık da olsa halkımız özgür olmadan bu mücadeleden vazgeçmeyecek" dedi.

'Kardeşlerimiz soğukta donuyorsa bizim burada sıcak evimizde oturmamızın zamanı değildir'

"Kusura bakmayın, hiçbir zaman da kimsenin paralı askeri olmayacağız" diyen Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bu mücadeleyi kanımızla, canımızla verdik. Özgürlüğün nihayetine de erdireceğiz biz. Biz o zaman gene çıkacağız meydanlara, diyeceğiz ki gene 'Kürt halkı bütün dünyanın onurunu, haysiyetini korudu.' Ama o bütün dünyanın da şu an Kobani'de o ölen çocukların yüzüne nasıl bakacağını ve o çocukların günahını nasıl taşıyacaklarını görmeleri gerekiyor. Çünkü o çocukların aileleri insanlığın onurunu kurtardı. Şu anda bir kaos içerisinde olabilir, manipülasyon yapabilirler ama görülmesi gereken şey şudur. İnsanlar orada aç, susuz ve günlerdir elektriksiz, susuz yaşıyorlar. Şimdi dört parça Kürdistan'da dünyanın dört bir yanında dostlarımızla beraber bu mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Kürt'ün olduğu yerde özgürlük vardır. Kürt'ün olduğu yerde mücadele vardır. Kürt'ün olduğu yerde yaşam vardır. Eğer orada şu anda kardeşlerimiz soğukta donuyorsa bizim burada sıcak evimizde oturmamızın zamanı değildir. Herkesin demokratik tepkisini vermesi gerekiyor, herkesin elinden geleni yapması gerekiyor."