Diyarbakır'da fosil yakıtlı tekneler mühürlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Eğil ilçesinde fosil yakıtla taşımacılık yapan tekneleri mühürledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin en önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından olan "Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı" kapsamında baraj gölünde oluşabilecek kirlilik ve risklerin önüne geçmek amacıyla fosil yakıtlı tekne taşımacılığını yasakladı.

Alınan karar kapsamında 1 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Eğil Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fosil yakıt kullanan, ruhsatsız tekneleri mühürleyerek faaliyetlerini sonlandırdı.

Mühürleri bozarak kuralı ihlal ettiği ve fosil yakıt kullanarak içme suyunu kirlettiği gerekçesiyle 9 tekne yeniden mühürlendi, taşımacılık yapanlara ise cezai işlem uygulandı.

DİSKİ, tekne taşıma faaliyetlerinin yeşil enerjiyle (güneş veya elektrik) yapılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.