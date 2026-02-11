Diyarbakır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Diyarbakır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

11.02.2026 08:25
5 ilde düzenlenen operasyonda 22 zanlı tutuklanırken, 115 göçmen yakalandı.

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığında kullanılan tır ve dorsesi, araç, 4 uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 185 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:50
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
