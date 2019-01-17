Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

Diyarbakır'da Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

1 saat önce

Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından görme engellilere beyaz baston hediye edildi.

Diyarbakır'da Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği, System.String[]
Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından görme engellilere beyaz baston hediye edildi.

OSB yönetimi tarafından "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesinde Altı Nokta Körler Derneği binasında 40 görme engelliye beyaz baston desteği sunuldu.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, 40 görme engelli vatandaşa beyaz baston dağıtımının yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Beyaz bastonun görme engelliler için bağımsızlık ve özgürlük sembolü olduğunu kaydeden Karakaş, "Bunu kullanan vatandaşların kendine öz güveni daha da artıyor." dedi.

Karakaş, OSB yönetimine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı

10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:29:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]