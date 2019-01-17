Diyarbakır'da Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği
1 saat önce
Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından görme engellilere beyaz baston hediye edildi.
Diyarbakır
'da Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) yönetimi tarafından görme engellilere beyaz baston hediye edildi.
OSB yönetimi tarafından "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
" dolayısıyla merkez Yenişehir
ilçesinde Altı Nokta Körler Derneği binasında 40 görme engelliye beyaz baston desteği sunuldu.
Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, 40 görme engelli vatandaşa beyaz baston dağıtımının yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Beyaz bastonun görme engelliler için bağımsızlık ve özgürlük sembolü olduğunu kaydeden Karakaş, "Bunu kullanan vatandaşların kendine öz güveni daha da artıyor." dedi.
Karakaş, OSB yönetimine teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:53 Kaynak: AA
Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı
10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı