Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Huzur ile Birlikte Turist Sayısı Arttı

Diyarbakır'da Huzur ile Birlikte Turist Sayısı Arttı

1 saat önce

Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlendi.

Diyarbakır'da Huzur ile Birlikte Turist Sayısı Arttı, System.String[]
Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlendi.

Medeniyetler şehri Diyarbakır, bir dönem güvenlik gerekçesiyle gölgede kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Diyarbakır'a yapılan çalışmalar ve huzurun sağlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği şehirlerden biri haline geldi. Diyarbakır'a gelen Afrikalı ve Asyalı turistler de şehri çok beğendiklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

turist, Huzur, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eser Yenerler ile Berfu Yıldız'ın Düğün Tarihi Belli Oldu Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir? Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:40:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Huzur ile Birlikte Turist Sayısı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]