Diyarbakır\'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Eli

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden gelen yardımlarla ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı ve mont ihtiyacı karşılandı.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, okula giden birçok çocuğun ayakkabı ve montunun olmadığını belirleyerek sosyal medya üzerinden hayırseverlere çağrıda bulundu. Demir'in, sosyal medyada İbrahim Altay ile birlikte yürüttüğü çalışma kısa sürede karşılık buldu. Yapılan çağrının ardından hayırseverler tarafından gönderilen yardımlarla 200'den fazla çocuğa ayakkabı ve mont ulaştırıldı.

Demir, yaklaşık 10 gün önce sosyal medyada İbrahim Bey'in yaptığı paylaşımla birlikte çocukların eksik ayakkabıları için bir talepte bulunduklarını söyledi. Demir, "Paylaşımın ardından geri dönüşler çok güzel oldu. Şu ana kadar yaklaşık 100 çocuğumuzun ayaklarına ayakkabı giydirdik. Hayırseverler destek olmaya devam ediyor, hala yolda olan ayakkabılarımız var. Bu kez hayırseverlerden mont desteği talep ediyoruz. Çocuklarımızın monta ihtiyacı var, havalar soğuk ve üşüyorlar. Mümkün olduğu kadar destek bekliyoruz. Muradiye ve Fatih mahallesi adına, giydirdiğimiz tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlar adına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Destek veren tüm hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.

6 çocuk annesi Emine Kaya, tüm çocuklarına ayakkabı desteğinde bulunan Demir'e ve hayırseverlere teşekkür etti. Kaya, "Muhtarımıza geldik yardım istemeye. Allah razı olsun 6 çocuğum var çok fazla durumumda yok. Allah ondan razı olsun ayakkabı verdi çocuklarımıza. Elinden gelen ne yardım olursa bize yapıyor. Bizim annemizdir ne derdimiz olsa ona söylüyoruz oda elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR