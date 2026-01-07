Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Eli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Eli

Diyarbakır\'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Eli
07.01.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da sosyal medya ile toplanan yardımlarla 200'den fazla çocuğa ayakkabı ve mont ulaştırıldı.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden gelen yardımlarla ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı ve mont ihtiyacı karşılandı.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, okula giden birçok çocuğun ayakkabı ve montunun olmadığını belirleyerek sosyal medya üzerinden hayırseverlere çağrıda bulundu. Demir'in, sosyal medyada İbrahim Altay ile birlikte yürüttüğü çalışma kısa sürede karşılık buldu. Yapılan çağrının ardından hayırseverler tarafından gönderilen yardımlarla 200'den fazla çocuğa ayakkabı ve mont ulaştırıldı.

Demir, yaklaşık 10 gün önce sosyal medyada İbrahim Bey'in yaptığı paylaşımla birlikte çocukların eksik ayakkabıları için bir talepte bulunduklarını söyledi. Demir, "Paylaşımın ardından geri dönüşler çok güzel oldu. Şu ana kadar yaklaşık 100 çocuğumuzun ayaklarına ayakkabı giydirdik. Hayırseverler destek olmaya devam ediyor, hala yolda olan ayakkabılarımız var. Bu kez hayırseverlerden mont desteği talep ediyoruz. Çocuklarımızın monta ihtiyacı var, havalar soğuk ve üşüyorlar. Mümkün olduğu kadar destek bekliyoruz. Muradiye ve Fatih mahallesi adına, giydirdiğimiz tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlar adına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Destek veren tüm hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.

6 çocuk annesi Emine Kaya, tüm çocuklarına ayakkabı desteğinde bulunan Demir'e ve hayırseverlere teşekkür etti. Kaya, "Muhtarımıza geldik yardım istemeye. Allah razı olsun 6 çocuğum var çok fazla durumumda yok. Allah ondan razı olsun ayakkabı verdi çocuklarımıza. Elinden gelen ne yardım olursa bize yapıyor. Bizim annemizdir ne derdimiz olsa ona söylüyoruz oda elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Diyarbakır, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Eli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:16:44. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.