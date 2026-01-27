Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları
27.01.2026 10:16
Diyarbakır'da 29 kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli yakalandı, çeşitli yasadışı ürünler ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 29 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 piyade tüfeği, tabanca, 556 tabanca mühimmatı, 416 fişek, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 444 puro, 187 paket ısıtılmış tütün mamulü, 15 cep telefonu, 16 elektronik sigara, 12 litre kaçak alkol, 11 elektronik eşya, 6 çek, 5 boş senet ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

