Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu

19.01.2026 17:18
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledilen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 15 av tüfeği mühimmatı, 9 bin 800 elektronik sigara likiti, 3 bin 683 paket kaçak sigara, 2 bin 290 nikotin, 1766 muhtelif inşaat malzemesi, 150 puro, 130 ısıtılmış tütün mamulü, 106 güneş gözlüğü, 30 elektronik eşya, 4 cep telefonu ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 31 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

