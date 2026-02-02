Diyarbakır'da kadınlar "sıfır atık" için çeyiz sandıklarını açtı - Son Dakika
Diyarbakır'da kadınlar "sıfır atık" için çeyiz sandıklarını açtı

Diyarbakır\'da kadınlar "sıfır atık" için çeyiz sandıklarını açtı
02.02.2026 11:35
Diyarbakır'da Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyer kadınlar, çeyiz sandıklarındaki ürünleri geri dönüşüm için kullanıyor.

Diyarbakır'da Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyer kadınlar, çeyiz sandıklarındaki ürünleri geri dönüşüm için kullanıyor.

Kırsal Bağıvar Mahallesi'nde 2017'de faaliyete geçen Kaymakamlığa bağlı Sur Aile Destek Merkezi-3, el sanatlarından dikişe, kuaförden nakışa kadar 6 sınıfta 241 kursiyere hizmet veriyor.

Merkezdeki el sanatları kursunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunmak amacıyla geri dönüşüm çalışması hayata geçirildi.

Bu kapsamda kurstaki 25 kadın, büyüklerinden kalan, çeyiz sandıklarındaki eskiyen dantel, örtü, perde ile yorgan yüzü, kıyafet, örgü ipleri, naylon poşetler ve şişe kapaklarını yeniden değerlendirmek için çalışma başlattı.

Kadınlar, eski malzemeleri çeyizlik ürünler, kıyafet, alışveriş çantası, dekoratif süslemeler, seccade ve bohça gibi birçok ürüne dönüştürüyor.

Sandıklardaki emek yeni ürünlere dönüşüyor

Merkez Koordinatörü Şükran Yılmaz, AA muhabirine, merkezdeki 6 sınıfta 10 usta öğreticinin kadınlara eğitim verdiğini söyledi.

Merkezdeki kadınların eğitimlerine daha rahat odaklanabilmesi için kurs bünyesinde açılan ana sınıfında çocukların da eğitim gördüğünü belirten Yılmaz, böylece annelerin kurslara düzenli katılım sağlayabildiğini anlattı.

Yılmaz, merkezdeki el sanatları kursunda "sıfır atık" ve "geri dönüşüm" temasıyla bir çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8 aydır hocalarımızla beraber kursumuzda çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Geri dönüşüm olarak çantalar, avcı ve çocuk kıyafetleri, çeyizlik ürünler, süslemeler yapıyoruz. Yaklaşık 50-60 yıldır sandıklarda kalan eski örtüleri, dantelleri çıkarıp şimdiki nesillerimizin kullanabilmesi amacıyla dönüştürüyoruz. Kursiyerlerimiz evde giyilmemiş eski kıyafetleri, sandıklarda küf tutmaya yüz tutmuş ürünler getirdi. Ninelerimizin ürünlerini kendi kızlarımıza, torunlarımıza hatıra bırakacak şekilde dönüştürüyoruz."

Geri dönüşüm çalışmasının kursiyerlerde üretme motivasyonunu artırdığını dile getiren Yılmaz, çalışmayla evlerde atıl kalan birçok malzemenin yeniden değerlendirildiğini kaydetti.

Çalışmayla kadınların el emeği ürünlerle hem becerilerini geliştirdiğini hem de ortaya yeni tasarımlar çıkardığını anlatan Yılmaz, "Ekonomik anlamda kursiyerlerimize çok büyük katkı sağlanıyor. Gidip yeni ürünleri almaktansa evde sandıklarda kalmış, unutulmuş veya çöpe atacakları eşyaları değerlendiriyorlar. Projeyi başlattığımız günden beri yaklaşık 150 yeni ürün yaptık." ifadelerini kullandı.

"Kursiyerler sandıkta sakladıkları ürünleri getiriyorlar"

Merkezde usta öğretici Ayşe Alici Deniz de "geri dönüşüm" temalı çalışma başlatacakları zaman kursiyerlerin evlerinde çok fazla kullanılmayan ürün bulunduğunu fark ettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin büyüklerinden kalan ve çürümeye yüz tutmuş eşyaları getirip burada değerlendirdiğini belirten Deniz, şöyle devam etti:

"Kursiyerler sandıkta sakladıkları ürünleri getiriyorlar. Onları çeyizlik ürünlerine, ev malzemelerine ve kıyafetlere dönüştürüyoruz. Hangi ürün neye uygunsa yeni malzemeyle de pekiştirerek hazırlıyoruz. Bazen restore ediyoruz, bazen yamayla kapatıyoruz. Malzeme sorunu yaşamıyoruz çünkü kadınların 'İşe yaramaz.' deyip sakladıkları ürünlerin şimdi ne kadar işe yaradığını görüyoruz. Bu malzemeleri bir ürüne çevirdiklerinde çok mutlu oluyorlar. Bazı kursiyerler, 'Anneannemden bana kalmıştı ama ben bunu kızıma saklayacağım.' diyor. Böylece nesilden nesle aktarılıyor."

Yaptıkları ürünleri "sıfır atık" kapsamında atık malzemelerle süslediklerini ifade eden Deniz, bu sayede doğayı da koruduklarını dile getirdi.

Kursiyerlerden Nadiye Kocamanoğlu ise evde kullanmadığı eşyaları kursa getirerek geri dönüşüme kazandırdığından bahsetti.

Evde atıl durumda bulunan eşyaların yeniden anlam kazandığını belirten Kocamanoğlu, "Hocam projeden bahsetti, evdeki sandığa baktığımda annemin örtüsü vardı, onu alıp getirdim. Kızıma hatıra kalması için burada dönüştürdüm. Çok da güzel oldu." dedi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

