Diyarbakır\'da Kafede Yangın

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müşteriler, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR