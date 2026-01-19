Diyarbakır\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da son iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı durma noktasına getirdi. Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeni ile ana caddelerde buzlanma meydana gelirken, sürücüler hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerledi.

Diyarbakır'da son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanıyor. Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı, ilk günlerde vatandaşları sevindirirken, etkisini artırmasıyla birlikte adeta işkenceye dönüştü. Üst üste yağan kar ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent genelinde yollar buz pistine döndü. Özellikle ana arterler ve ara sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, birçok noktada trafik tamamen durma noktasına geldi.

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırken, kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. - DİYARBAKIR