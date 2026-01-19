Diyarbakır'da Kar Yağışı: Uçuşlar İptal - Son Dakika
19.01.2026 10:19
Diyarbakır'da gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, uçuşlar iptal oldu ve kazalar yaşandı.

DİYARBAKIR'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent beyaza büründü, uçuşlar iptal edildi, bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

Kent, gece saatlerinde başlayan, sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, sabah saatlerinde işe gidenler, araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. İş yerinin önünü temizleyen Hikmet Savaş, "Bu sabah karla uyandık. Kar berekettir, kaldırımları temizledik. Havalar soğuktur" dedi. Bazı bölgelerde biriken kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler zaman zaman yollarda güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Siirt ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

