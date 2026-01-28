Diyarbakır'da Kaya Petrolü Üretimi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Diyarbakır'da Kaya Petrolü Üretimi Başlıyor

28.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TPAO, Diyarbakır'da yatay sondajla kaya petrolü üretimine hazırlanıyor ve enerji ihtiyacını karşılayacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) Diyarbakır'da yatay sondaj yöntemi ile kaya petrolü üretimine hazırlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılında yeni petrol keşifleriyle dikkat çeken bölgede Türkiye Petrolleri, yatay sondaj yöntemi ile kaya petrolü üretimine hazırlanıyor. Diyarbakır, doğal gaz üretimi yapılan kuyulara da ev sahipliği yapıyor. 3 farklı kuyudan çıkarılan gazla elektrik üretilirken, bu üretim bölgedeki 11 petrol kuyusunun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

YILLIK 475 MİLYON LİRALIK KATKI SAĞLIYOR

TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor. Kuyulardan çıkan doğal gaz, Katin İstasyonu'na üretim hatları ile getirilip, bir dizi aşamadan geçirilerek gaz-sıvı ayrışımı yapılıyor ve elde edilen kuru gaz, 12 aktif gaz çevrim jeneratörüne yönlendirilerek elektriğe dönüştürülüyor. 15,4 megavat kurulu güç kapasitesi bulunan 'Katin Güç Ünitesi', günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üretiyor. Üretilen bu elektrik, TPAO'nun bölgede bulunan 11 petrol kuyusunun ve yüzey tesislerinin tamamının bir başka kaynağa gerek duymadan tüm enerji tedarikini sağlıyor. Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu ünite, Türkiye ekonomisine yıllık 475 milyon liralık katkı veriyor.

FARKLI PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Katin gaz kuyularından elde edilen elektrik, Diyarbakır bölgesindeki petrol üretim sahalarının öz tüketimlerini karşılarken; operasyonel sürekliliği de garanti altına alıyor. TPAO, yerli kaynakları en yüksek verimle kullanma hedefi doğrultusunda benzer projeleri diğer üretim sahalarında da yaygınlaştırmak için farklı projeler üzerinde çalışıyor.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Enerji, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Kaya Petrolü Üretimi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:09:56. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaya Petrolü Üretimi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.