Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası Şenay, aranıyor

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde epilepsi hastası Şenay Köse (27) kayboldu. Ailenin sabah uyandığında kaybolduğunu farkettiği Şenay Köse ekipleri tarafından aranmaya başladı.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesi sabah uyandıklarında epilepsi hastası kızları Şenay'ın evde olmadığını fark etti. Aile, komşularına da haber vererek Şenay'ı aramaya başladı. Kendi imkanlarıyla kızlarını bulamayan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine mahalleye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Köylülerin destek verdiği ve arama kurtarma köpekleri ile dronların da kullanıldığı arama çalışmaları devam ediyor.