Diyarbakır\'da Kaza Sonrası Kavga

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından taraflar kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, bağlar ilçesi İskanevleri semtinde meydana geldi. İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın ardından taraflar araçlardan inerek kavgaya tutuştu. Şahıslar, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
