Diyarbakır\'da Kur\'an Kursu Cinayeti

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35) girdiği Kur'an kursunda öldürüp, güvenlik görevlisini de yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kursun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin pompalı tüfekle girdikleri binada birkaç kişinin paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Ayrıca kursun odalarından birine yönelen şüphelilerden birinin, içerideki bir kişiye tekme attığı görüldü.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,