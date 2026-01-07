Diyarbakır'da Kuyumculara İngilizce Kursu - Son Dakika
Diyarbakır'da Kuyumculara İngilizce Kursu

07.01.2026 11:44
Diyarbakır Kuyumcular Odası, yabancı turistlerle iletişimi güçlendirmek için İngilizce kursu açtı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı, yabancı turistlerle iletişim kurmakta zorlanan kuyumcular için İngilizce dil kursu açtı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel değeri bünyesinde barındıran Diyarbakır, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Turizmin canlandığı kentte yerli ve yabancı ziyaretçiler zamanlarının büyük bölümünü, geçmişte "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen tarihi mekanların bulunduğu merkez Sur ilçesinde geçiriyor.

Tarihi mekanları ziyaret eden, yöresel lezzetleri tadan turistler, kentteki tarihi çarşılarda alışveriş yapma imkanı da buluyor.

Kentteki kuyumcuların yabancı turistlerle iletişim kurmasına katkı sunmak isteyen Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı, üyelerinin süresiz ve ücretsiz İngilizce öğrenmesi için yaklaşık 1,5 ay önce kurs düzenledi.

Kursta, esnaf ve iş yerlerinde çalışan çırakların da bulunduğu 40 kişi haftada iki saat eğitim görüyor.

"Esnafımıza ücretsiz İngilizce öğretiyoruz"

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine, kente gelen turistlerle iletişim kurmakta zorlanan kuyumculara yönelik süresiz İngilizce dil kursu düzenlediklerini söyledi.

Yüksel, "Diyarbakır turizm sayesinde çok gelişti. Kuyumcu esnafımızla buna hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Esnafımıza ücretsiz İngilizce öğretiyoruz. Her hafta sonu akşam iş yerlerini kapatan esnaf personeliyle buraya geliyor. Talep de gayet iyi. Esnafın gelen misafirlere en azından 'Hoş geldiniz', 'Nasılsınız?', 'Ne ikram edelim?' diyebilmesini istiyoruz." dedi.

Esnaf ile zaman zaman yurt dışındaki fuarlara ve programlara da katıldıklarını ifade eden Yüksel, dil bilmeme konusundaki eksikliği yurt dışında da hissettiklerini belirtti.

Yüksel, esnafın dil öğrenmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini, ilk olarak İngilizce eğitimi ile bu çalışmayı başlattıklarını kaydetti.

"Tüm kuyumcu esnafına yabancı dil öğretmek istiyoruz"

Esnafa, talebi doğrultusunda Almanca veya Arapça gibi farklı dillerde de kurs düzenlemeyi planladıklarını anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da 400'ün üzerinde kuyumcumuz var. Tüm kuyumcu esnafına yabancı dil öğretmek istiyoruz. Bunun yanı sıra 'esnaf' eğitimi de vereceğiz. Yani bir müşteri geldiğinde nasıl davranılması gerektiği konusunda da ilerleyen süreçte bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Kursumuza gelen esnaf çayını, kahvesini içiyor, İngilizce öğreniyor. Eğlenceli bir ortamda bunu yürütüyoruz. Şehrimizin ve esnafımızın (turizm) bunun hazırlığını yapması gerekir. Şehrimiz turizme müsait. Esnafın davranışı, gelen misafirler için çok önemlidir."

Kursa katılan kuyumculardan Gıyasettin Çakin, İngilizce öğreneceği için mutlu olduğunu belirtti.

Çakin, hem yabancı turistlerle iletişim kurmakta hem de yurt dışı gezilerine katıldığında dil bilmediği için sıkıntı yaşadığını anlatarak, "Esnaf olarak haftada bir gelip, katılalım, İngilizce öğrenelim istedik. Eğitim haftada bir gün ama katkısı iyi." dedi.

Kuyumcuda çalışan Medine Çeliktepe, iş yerlerine gelen yabancı turistlerle iletişim kurmakta zorlandıklarını, bu sorunu çözmek için kursa katıldıklarını belirtti.

Çeliktepe, kursta aldıkları eğitimle yabancı turistlerle konuşabileceklerini dile getirerek, "Yabancı turistlerle de çok karşılaşıyoruz, dil bilmeme eksikliğini fazlasıyla hissediyoruz. En azından bundan sonra hissetmeyeceğiz, daha rahat iletişim kuracağız. Yabancı müşteriler dükkana gelip bir şey sorduklarında donup bakmak kötü bir duygu. Artık gönül rahatlığıyla cevap verebilme yeteneğine sahip olacağım. Bir de yurt dışına gitme hayalim var. Onun için de faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

