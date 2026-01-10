Diyarbakır\'da Noel Ayini Yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen papazın yönettiği ayinde, ilahiler seslendirildi, dualar okundu. Ayinde görev alan 4 kişi ise yardımcı olarak hizmet verdi.

Mumların yakıldığı ayinde, katılımcılara ekmek ve su ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, Hristiyan dünyasında Noel'in 25 Aralık'ta kutlandığını, Ermenilerde ise bu kutlamaların 6 Ocak'ta başladığını belirtti.

Ayık, şunları kaydetti:

"Surp Giragos Ermeni Kilisesi gibi yapılar, Ermeni cemaati için önemli bir tarihi mirastır. Aynı zamanda bu şehrin de çok önemli bir mimari eseridir. Bugün de burada Noel'i kutluyoruz. Noel, Hz. İsa'nın doğumunu sembolize eden bir gündür ve biz de bunu idrak ediyoruz."