Diyarbakır\'da Okul Yemeği Sebebiyle 4 Öğrenci Hastanelik Oldu

27.11.2025 20:06
Diyarbakır Hani'de okulda yemeği sonrası rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde okulda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan öğrenciler, velileri tarafından hastaneye götürüldü.

Diyarbakır'dan Hani ilçesindeki Topçular İlkokul ve Ortaokulu'nda çok sayıda öğrenciler, yedikleri köfte, tatlı ve makarnadan bir süre sonra rahatsızlandı.

ÖĞRENCİLER HASTANELİK OLDU

Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, velileri tarafından Hani Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Zeki Alveroğlu isimli veli, "Öğrencilerimiz Hani Topçular Okuluna gidiyorlar. Orada yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı. Yemekte köfte, tatlı ve makarna vardı. Hani Devlet Hastanesine getirdik" dedi.

Öte yandan, bulantı şikayetinin 4 öğrencide olduğu, diğer öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

