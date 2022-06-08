Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

08.06.2022 10:09
Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

DİYARBAKIR'da, Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen...

DİYARBAKIR'da, Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, bu ajansların bazı Avrupa ülkeleri tarafından finanse edildiği tespit edildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News haber ajansı ile ilgili de çalışma yürütüldü. Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içerikleri incelendi.

Çalışmalarla, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütünün hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi vererek ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, 'Son Dakika' bilgisi girerek Diyarbakır'dan havalanan F-16'ların harekatını örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla haber yapıldığı belirlendi. Sabah gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
YORUMLAR
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Bitlis'te eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı Bitlis'te eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : 'Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz' Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : 'Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz'
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika

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