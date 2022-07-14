Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

14.07.2022 19:36
Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Şahin yönetimindeki 06 N 6032 plakalı otomobil, Ergani yolu Geyiktepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile Menice Şahin, Altun Akşit, Enes Akşit, Rabia Şahin, Esengül Şahin ve Nurdagül Şahin 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Veysel Şahin, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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