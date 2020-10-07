Diyarbakır'da pamuk hasadına başlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da pamuk hasadına başlandı

07.10.2020 17:27
Diyarbakır'da pamuk hasadına başlandı, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl Diyarbakır'da 3 bin 768 pamuk üreticisine 273 milyon 428 bin 358 lira destek ödendiğini belirtti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl Diyarbakır'da 3 bin 768 pamuk üreticisine 273 milyon 428 bin 358 lira destek ödendiğini belirtti.

Bismil ilçesine bağlı Arıkgöl Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Pamuk hasadı tarla günü" programına katılan Vali Karaloğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden hasat ile ilgili bilgi alan Karaloğlu, direksiyonuna geçtiği pamuk toplama makinesiyle bir süre hasat yaptı.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, dünyanın en bereketli topraklarında bulunduklarını, bu toprakların emek verildiği takdirde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada karşılığını vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Geçen yıl Diyarbakır'da 478 bin 866 dekarda pamuk ekimi yapıldığını ve yaklaşık 292 bin ton pamuk üretildiğini ifade eden Karaloğlu, 3 bin 768 çiftçinin de pamuk tarımıyla uğraştığını aktardı.

Karaloğlu, geçen yıl pamuk üreticisine ödenen desteklere değinerek, "Diyarbakır'da 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 3 bin 768 pamuk üreticimize 273 milyon 428 bin 358 lira destek ödendi." dedi.

Geçen yıl Bismil ilçesinde 137 bin ton pamuk üretildiğini ve bu rakamın il genelinin yüzde 46'sını oluşturduğunu belirten Karaloğlu, ilçede geçen yıl bu alanda 109-110 milyon destekleme ödemesi yapıldığını anımsattı.

Pamuğun önemli bir sanayi tarım ürünü olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Pamuk üretimine hem Türkiye olarak hem Diyarbakır olarak devam edeceğiz. Diyarbakır'da devam eden çok önemli sulama projelerimiz var. Silvan Barajı gibi Kralkızı Barajı baraj kısmı bitti ama sulama altyapısı çalışmaları devam ediyor. Bütün bu yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'ın tamamında 3 milyon 250 bin dekarlık alanda sulu tarım yapma şansımız olacak. O zaman Diyarbakır'da pamuk üretiminin geleceği çok parlak. Pamuk aynı zamanda tarıma dayalı sanayiyi de bölgede geliştirecek." diye konuştu.

Bismil'de tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili de çalışmalarının bulunduğu bilgisini paylaşan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar birbiriyle entegre olarak yürüdüğünde bölgede bir taraftan çiftçimiz üreterek kazanırken diğer taraftan da tarıma dayalı sanayimizle bölgedeki gençlerimize iş ve AŞ olmaya da devam edeceğiz. Bugün başlatmış olduğumuz pamuk hasadının çiftçimiz adına bereketli olmasını diliyorum, ürünümüzün bereketli olmasını, kardeşliğimizin, muhabbetimizin bu topraklarda daim olmasını diliyorum."

Vali Karaloğlu, daha sonra çiftçilerin talep ve sorunlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

Etkinliğe, Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Bismil, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da pamuk hasadına başlandı - Son Dakika

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