Diyarbakır\'da Sağlık Hizmetleri Kesintisiz

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için yürütülen çalışmalarda Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve koordinasyon birimleri sahada ve merkezlerde eş zamanlı görev yaptı.

Bu süreçte il genelinde günlük 71 kara ambulansı, 3 paletli ambulans, hava ambulansı ve 6 UMKE aracı aktif olarak hizmet verdi.

Sahada görev yapan 243 sağlık personeline ek olarak, İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nde (İl SAKOM) 2'si yönetici olmak üzere 7 personel, Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'nde ise 21 personel görev aldı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bu dönemde Sağlık Komuta Kontrol Merkezi tarafından 15 binden fazla çağrı yanıtlanarak acil durumlara hızlı ve etkin şekilde karşılık verildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürüldüğü Diyarbakır'da, sahada ve koordinasyon merkezlerinde görev yapan sağlık personeli özverili çalışma sergiledi.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde görev yapan personelle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, kış koşullarında artan iş yükü, koordinasyon süreçleri, sahada ve çağrı merkezinde yaşanan sorunlar ile personelin talepleri dinlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Asiltürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin acil sağlık hizmetlerinin en kritik halkalarından biri olduğunu belirtti.

Asiltürk, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine zamanında erişimi için sahada ve merkezde büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği son derece kıymetlidir. Gösterdikleri fedakarlık ve yoğun gayret için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ???????

Sahadan gelen geri bildirimlerin hizmet kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Asiltürk, kış şartlarında da acil sağlık hizmetlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli değerlendirme ve planlamaların devam edeceğini bildirdi.