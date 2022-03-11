Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Elazığ yolu üzerinde öğrenci ve personel taşıyan servis araçlarını denetledi.
Denetimlerde, fazla ücret, çalışma ruhsatı, fazla koltuk, dur levhası, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri Personel Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.
Yetki belgesi olmadan faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 3 araç, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafikten men edildi.
5 araca ise Personel Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da servis araçlarına denetim - Son Dakika