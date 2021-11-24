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Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi

24.11.2021 17:16

- Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın: "Sanal ortamda küçükleri korumada teknolojiyi bütün gücümüzle kullanıyoruz" Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet personellerine yönelik güvenli internet kullanımı ve siber...

- Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi

İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın:

"Sanal ortamda küçükleri korumada teknolojiyi bütün gücümüzle kullanıyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet personellerine yönelik güvenli internet kullanımı ve siber suçlara karşı seminer düzenlenirken burada konuşan İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Bütün insanlar özellikle küçükleri tehlikelerden korumak, istismarlardan korumak adına bu alanda işlenen suçları takip ediyoruz. Küçükleri korumada teknolojiyi bütün gücümüzle kullanıyoruz. Bununla ilgili sanal devriyelerimiz var" dedi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet personellerine yönelik güvenli internet kullanımı ve siber suçlara karşı seminer düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde düzenlenen seminerde sunum yapan Komiser İrem Kurtbeyoğlu, SİBERAY projesini tanıtarak, siber güvenlik, siber zorbalık, siber suç, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yaptı.

"Sanal alemde bir çok suçlarla karşı karşıya kalıyoruz"

SİBERAY projesinin tanıtımının ardından konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Günümüzde özellikle son yaklaşık 25 yıldır hayatımızın çok önemli bir parçası olan internet teknoloji ve iletişimdeki gelişmeleri tabii ki güvenlik tarafı da var. Bununla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız önemli çalışmalar yürütüyor. Her gün gittikçe artan bir oranda suçlar maalesef dijital ortamda, sanal ortamda internet ortamda işlenir hale geldi. Hatta bizim çok bildiğimiz bazı suç türleri ortadan kalktı, yepyeni suç türleri gelişti. Emniyet Genel Müdürlüğü de bunun için tabii ki kendi teşkilat yapısında da değişikliğe gitti. Hepinizin bildiği üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı teşkil edildi ve bu daire başkanlığı önemli projeler yürütüyor. Sadece internet alanında işlenen işte hepinizin bildiği üzere kişilerin özel hayatının dokunulmazlığının ihlali, ya da hakaret ve benzer yanı sıra dolandırıcı gibi asayiş olayları ya da terörle mücadele noktasında ya da uyuşturucuyla ilgili konularda bile sanal alemde suçlarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

"Sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında"

Emniyet teşkilatının en çok gelişen birimi Siber Suçlarla Mücadele birimleri oluğunu ifade eden Dr. Aşkın, "Tabii SİBERAY projesi yaklaşık bir yıldır, hatta daha uzunca bir süredir emniyet teşkilatı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu projesiyle de biz hem bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün insanlar özellikle küçükleri tehlikelerden korumak, istismarlardan korumak adına hem de bu alanda işlenen suçları takip ediyoruz. Bununla ilgili sanal devriyelerimiz var. Hem bizim Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz sanal devriye hizmetleri hem emniyet genel müdürlüğümüzün hem de diğer teşkilat birimlerimizin yürüttüğü devriyelerimiz var. Bununla ilgili de gerçekten önemli tespitlerimiz oluyor" diye konuştu.

"Sanal ortamda işlenen suçlar Diyarbakır'ın değil dünyanın sorunu"

Birçok suç türünün gün geçtikçe artacağını aktaran Dr. Aşkın, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak sanal ortamda yasa dışı bahisle ilgili önemli bir operasyon yaptık. Çok örnek bir operasyon oldu. Arkadaşlarımızın uzunca bir süre takip ettiği bir çalışmaydı. 8 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheliye yönelik yaptığımız bir soruşturmaydı. Bu soruşturma halihazırda devam ediyor ve genişleyecek, genişleyerek devam edecek de görünüyor. Bu sadece Diyarbakır'ın sorunu değil aslında bütün Türkiye'nin ve dünyanın sorunudur. Biraz önce bahsettiğim diğer suçlarla ilgili de sürekli kendimizi yeniliyoruz ve burada teknolojinin ne kadar verdiği imkan varsa sonuna kadar kullanıyoruz. Bunu da hem suçların aydınlatılmasında daha önemlisi olarak da toplumu korumada, küçükleri korumada da bu teknolojiyi bütün gücümüzle kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi
Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi
Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi
Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Aşkın, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Siber Güvenlik Farkındalık Semineri' düzenlendi - Son Dakika
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