Diyarbakır\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Diyarbakır'da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada araç takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
