Diyarbakır'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı
Diyarbakır'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

10.01.2026 23:37
Ergani'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani kara yolu Kömürtaş köyü mevkiinde Emre G. idaresindeki 63 VL 278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla atarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Trafik, Ergani

23:10
23:01
22:32
22:06
21:51
21:36
