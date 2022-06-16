Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek

16.06.2022 11:20
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek

DİYARAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi Hazreti Süleyman Camisi arasında yer alan 200 yıllık su değirmeni, kamulaştırılarak restorasyon çalışmalarına başlandı.

DİYARAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi Hazreti Süleyman Camisi arasında yer alan 200 yıllık su değirmeni, kamulaştırılarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, çalışmaların ardından tarihi değirmende yeniden geleneksel yöntemlerle buğday öğütüleceğini belirterek, "Üretilen unu da alanda yapacağımız tandırlarla ekmeğe dönüştürüp, vatandaşlarımıza hizmet etmeyi düşünmekteyiz" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi İçkale'den başlayarak Dicle Nehri'ne uzanan hat üzerinde olduğu bilinen 5 su değirmeninden sadece 2'si ayakta kalabildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya Mahallesi'nde bulunan değirmenin kamulaştırmasını yaparak restorasyon çalışmalarına başladı. Diğer değirmenin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi Hazreti Süleyman Camisi arasında bulunan yaklaşık 200 yıllık Fiskaya Değirmeni, dikdörtgen bir alana sahip, avlulu 'L' tipi yatay çarklı su değirmeni özellikleri gösteriyor. . Eğimli araziye konumlanmış olduğundan ark sistemi ile su taşınan değirmende suyun hızını kesmek için kullanılan savaklar da bulunuyor. Restorasyon sonrası yapılacak çevre düzenlemesinin ardından değirmende geleneksel yöntemle buğday öğütülmeye devam edilecek. Elde edilen un ile değirmenin bahçesinde yapılacak tandırda yapılacak ekmek gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak.

'TESCİLLİ YAPILARIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ'Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, şunları söyledi: "Yaklaşık 200 yıl önce inşa edilmiş olan tarihi değirmeninin Büyükşehir Belediyesi'nce restorasyon projesi hazırlanmış, onayları alınmış ve ihale süreçleri tamamlanarak yer teslimleri yapılmıştır. Tarihi değirmenimizin restorasyonu bittikten sonra buğday tohumlarımızı değirmende öğüterek un haline getirip, üretilen unu da alanda yapacağımız tandırlarla ekmeğe dönüştürüp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çevre düzenlemesi projesi ile birlikte alanda kuracağımız lavabo ve büfelerle birlikte alana gelecek vatandaşlarımıza hizmet edecek küçük çaplı büfeler imal ediyoruz. Bu şekilde Hevsel Bahçeleri'nde yetişen ürünlerimizi yerinde değerlendirerek aynı zamanda tescilli yapılarımızı da koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Diğer değirmenin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak son 2 yılda başlatmış olduğumuz kültür varlıkları çalışmaları kapsamında tescilli değirmenlerin tamamının restorasyonunu yaparak milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Surlar başlattığımız 'Diriliş' mottosu kültürel varlıklarımıza da yansıdı. Çok kısa sürede bütün projelerimizi yetiştirip, kalan vakitlerde de diğer yapıların restorasyonunu yapmayı düşünüyoruz."

Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
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Kaynak: DHA

Hevsel Bahçeleri, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek - Son Dakika

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