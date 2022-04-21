Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Değerlendirme Toplantısı

21.04.2022 12:13
Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Değerlendirme Toplantısı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleşen toplantıda, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklık dönemlerde alınması gerekenler ve kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Vali Karaloğlu, konuşmasında, olası kuraklık ihtimaline karşı tüm tedbirlerin alındığı, kuraklığın etkilerinin azaltılması ve etkin bir mücadele programının uygulanacağını belirtti.

İl kriz merkezince atılacak adımların toplantıda kararlaştırıldığını ve sahada etkin bir takibin sürdürüleceğini dile getiren Karaloğlu, "İhmal etme şansımız yok. Suyumuzu ve toprağımızı koruyarak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Tüm paydaşların sürece dahil edilerek olası bir kuraklık ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirler alınacak." dedi.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci ile kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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