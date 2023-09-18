Babalarının taziyesi için gittikleri köyde araba çarptı: 3 ölü - Son Dakika

Babalarının taziyesi için gittikleri köyde araba çarptı: 3 ölü

Son Güncelleme: 18.09.2023 08:29

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İstanbul'dan taziye için gelen bir ailenin üyeleri, taziye evinden çıkışta otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, 2 kız kardeş ve bir yeğen yaşamını yitirdi. Sürücü ise kaçtı ancak daha sonra teslim oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesinde vefat eden babaları için İstanbul'dan gelen Vahide ve Hatice Yavuz ile onlara köyde refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıkışta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KARŞIYA GEÇECEKLERİ SIRADA ARABA ÇARPTI

Akşam saatlerinde Beşpınar Mahallesi eski muhtarı Şeyhmus Kaplan, 3 gün önce vefat edince, İstanbul'da yaşayan kızları Vahide ve Hatice Yavuz, taziye için geldi. Eşleri akraba olan Yavuz kardeşler ile onlara refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHE 078 plakalı otomobil çarptı.

Babalarının taziyesine giden kardeşlere araba çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 kız kardeş ve Dinçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından tepkilerden korkarak kaçan sürücü, daha sonra teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Hatice Yavuz, İstanbul, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Babalarının taziyesi için gittikleri köyde araba çarptı: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babalarının taziyesi için gittikleri köyde araba çarptı: 3 ölü - Son Dakika
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